Зеленский собрал заседание СНБО: санкции ввели против Медведчука и его жены. Все подробности и списки

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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Зеленский собрал заседание СНБО: санкции ввели против Медведчука и его жены. Все подробности и списки

В пятницу, 19 февраля, в здании Офиса президента состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором принято решение о введении санкций против Виктора Медведчука, его жены, а также других физических и юридических лиц.

Оно было посвящено угрозам национальной безопасности. Об итогах секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал на брифинге (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коротко о главных решениях

  • СНБО ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц. Среди них нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

  • Ограничительные меры связаны с расследованием Службы безопасности по статье "Финансирование терроризма".

  • Санкции, в частности, касаются пяти самолетов, на которых совершались перелеты в Москву.

  • На долю Марченко в собственности телеканала "1+1" наложен арест.

Кто попал в санкционный список

Всего ограничительные меры касаются 19 юридических и 8 физических лиц (подробнее о том, кто они – читайте здесь).

Физлица:

  • Константин Вацковский (гражданин РФ),

  • Виталий Донченко (гражданин РФ),

  • Наталья Лавренюк (гражданка Украины),

  • Сергей Лисогор (гражданин РФ),

  • Оксана Марченко (гражданка Украины),

  • Александр Маслюк (гражданин РФ),

  • Виктор Медведчук (гражданин Украины),

  • Михаил Попов (гражданин РФ).

Как пояснил Данилов, на все активы фигурантов, которые находятся в их собственности, накладывается арест и они блокируются. В их числе 8% акций телеканала "1+1", принадлежащие Марченко.

Он добавил, что санкции введены на основании расследования, которое Служба безопасности Украины проводит по статье о финансировании терроризма.

По словам Данилова, по отношению к физическим лицам применена санкция в виде блокировки активов сроком на 3 года.

Решение СНБО вводится в действие указом президента страны, однако информации о нем пока нет.

Что еще обсуждали на СНБО

На заседании рассмотрели ряд важных вопросов в военной, энергетической отраслях и в сфере государственной безопасности, сообщили на сайте Офиса президента. Были заслушаны доклады по ситуации в зоне проведения Операции объединенных сил.

Обсудили сферу энергетической безопасности, в частности, речь шла о сохранении и эксплуатации части нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Украины. Их общая длина составляет 1433 км.

Кабинет Министров Украины с 2015 года не обеспечил защиту имущественных интересов, отметили в СНБО. Из-за этого собственность государства оказалась в руках двух владельцев с иностранной регистрацией.

"Рассмотрев этот вопрос, СНБО приняла решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народу Украины. Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках", – сказано в сообщении.

Как сообщил OBOZREVATEL, Украина созвала на 23 февраля заседание Генеральной Ассамблеи ООН. По словам постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, одним из пунктов повестки дня заявлен доклад о ситуации на оккупированных территориях Украины, где в последнее время обострилась ситуация.

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