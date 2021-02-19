Зеленский собрал заседание СНБО: санкции ввели против Медведчука и его жены. Все подробности и списки

В пятницу, 19 февраля, в здании Офиса президента состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором принято решение о введении санкций против Виктора Медведчука, его жены, а также других физических и юридических лиц.

Оно было посвящено угрозам национальной безопасности. Об итогах секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал на брифинге (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

СНБО ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц. Среди них нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ограничительные меры связаны с расследованием Службы безопасности по статье "Финансирование терроризма".

Санкции, в частности, касаются пяти самолетов, на которых совершались перелеты в Москву.

На долю Марченко в собственности телеканала "1+1" наложен арест.

Кто попал в санкционный список

Всего ограничительные меры касаются 19 юридических и 8 физических лиц (подробнее о том, кто они – читайте здесь).

Физлица:

Константин Вацковский (гражданин РФ),

Виталий Донченко (гражданин РФ),

Наталья Лавренюк (гражданка Украины),

Сергей Лисогор (гражданин РФ),

Оксана Марченко (гражданка Украины),

Александр Маслюк (гражданин РФ),

Виктор Медведчук (гражданин Украины),

Михаил Попов (гражданин РФ).

Как пояснил Данилов, на все активы фигурантов, которые находятся в их собственности, накладывается арест и они блокируются. В их числе 8% акций телеканала "1+1", принадлежащие Марченко.

Он добавил, что санкции введены на основании расследования, которое Служба безопасности Украины проводит по статье о финансировании терроризма.

По словам Данилова, по отношению к физическим лицам применена санкция в виде блокировки активов сроком на 3 года.

Решение СНБО вводится в действие указом президента страны, однако информации о нем пока нет.

На заседании рассмотрели ряд важных вопросов в военной, энергетической отраслях и в сфере государственной безопасности, сообщили на сайте Офиса президента. Были заслушаны доклады по ситуации в зоне проведения Операции объединенных сил.

Обсудили сферу энергетической безопасности, в частности, речь шла о сохранении и эксплуатации части нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Украины. Их общая длина составляет 1433 км.

Кабинет Министров Украины с 2015 года не обеспечил защиту имущественных интересов, отметили в СНБО. Из-за этого собственность государства оказалась в руках двух владельцев с иностранной регистрацией.

"Рассмотрев этот вопрос, СНБО приняла решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народу Украины. Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках", – сказано в сообщении.

Как сообщил OBOZREVATEL, Украина созвала на 23 февраля заседание Генеральной Ассамблеи ООН. По словам постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, одним из пунктов повестки дня заявлен доклад о ситуации на оккупированных территориях Украины, где в последнее время обострилась ситуация.