Марченко отреагировала на санкции СНБО и заявила, что идет в политику

Телеведущая Оксана Марченко, жена нардепа, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука ответила на санкции, которые против нее ввел Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Видеообращение она опубликовала на своем YouTube-канале. Отметим, что Марченко записала видео на русском языке, а потом перешла на украинский.

Она отметила, что из-за санкции ее "заставили взять политическое оружие, чтобы встать рядом с мужем и идти к общей цели одним фронтом". Марченко объявила, что вступает в партию ОПЗЖ.

"Теперь, кроме одного Медведчука, вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", – сказала она.

Ранее Медведчук ответил на санкции, которые против него ввел СНБО, назвав их незаконными.

Напомним, что в здании Офиса президента состоялось заседание СНБО, на котором принято решение о введении санкций против Виктора Медведчука, его жены, а также других физических и юридических лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин прокомментировал закрытие украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с Медведчуком.