Под санкции СНБО попала сеть 'Спортмастер'

В санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны оказалась известная в Украине сеть спорттоваров "Спортмастер".

Об этом свидетельствуют данные в указе президента Владимира Зеленского, который был обнародован 20 февраля. Ограничительные меры против нее и других юрлиц будут действовать три года.

Так, в перечне указана сингапурская компания Sportmaster Operations Pte. Ltd.

Как отмечает LIGA.net со ссылкой на Единый госреестр юрлиц, Sportmaster Operations Pte. Ltd и Sport & Fashion Management Pte. Ltd являются учредителями ООО "Спортмастер-Украина".

"Однако по сути "Спортмастер" является российской компанией розничной торговли спортивными товарами, главный офис которой находится в Москве", – пишет издание.

Согласно указу, санкции предусматривают полный запрет торговых операций; запрет на транзит ресурсов, полеты и перевозки на территории Украины; предотвращение выведения капиталов за границу; запрет на ввоз продукции сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd самой фирмой или через иностранных посредников.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 февраля состоялось заседание СНБО, на котором рассматривались вопросы об угрозе нацбезопасности Украины. Среди прочего было решено ввести санкции против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и других лиц.

На следующий день, 20 февраля, был обнародован указ президента Владимира Зеленского, которым он ввел в действие решение СНБО, и опубликован весь список подсанкционных компаний.