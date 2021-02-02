Зеленский ввел решение СНБО о персональных санкциях против "правой руки" Медведчука: лицензии 112, NewsOne, ZIK аннулированы
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Виктора Медведчука Тараса Козака. В том числе речь идет и об аннулировании лицензий принадлежащих ему телеканалов (112, NewsOne, ZIK).
Об этом сообщается на сайте ОП (чтобы посмотреть документ, доскрольте страницу до конца). В приложениях к указу уточняется, что ограничительные меры на 5 лет введены против народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Козака, а также:
ТОВ "АРІАДНА ТВ";
"НОВИЙ ФОРМАТ ТВ";
"ТВ ВИБІР";
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ";
"ЛІДЕР ТВ";
"ПАРТНЕР ТВ";
"НОВИНИ 24 ГОДИНИ";
"Нові комунікації".
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в документе.
Контроль за выполнением решения президент возложил на секретаря СНБО Олекcия Данилова.
Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть, со 2 февраля.Санкции в отношении Козака:
временное блокирование активов;
ограничение торговых операций;
ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;
полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами;
прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.
Как рассказал Данилов, на заседании СНБО во вторник, 2 февраля, путем письменного голосования рассматривали вопрос введения персональных санкций. Об этом сообщает Офис президента.
"С 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке", – сказал секретарь СНБО.
Напомним, 28 января Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение и наложил штраф (114 067 грн) на "112 Украина".
Внеплановая проверка показала, что в эфире телеканала звучали "призывы к развязыванию агрессивной войны", ее пропаганда, а также "разжигание национальной, расовой или религиозной вражды".
В Нацсовете указали, что некоторые тезисы телеканала можно сравнить с официальной позицией страны-агрессора – Российской Федерацией.
"Распространенные в эфире телеканала высказывания являются прямым продолжением линии российской пропаганды... Они имеют признаки, основанные на предрассудках, манипулировании общественным сознанием, в частности путем распространения неполной или предвзятой информации", – говорилось в сообщении.
Телеканалу дали месяц, чтобы привести свою деятельность в соответствие с законом.
О медиаимперии, схемах на таможне, бизнес-скандалах и политической деятельности Тараса Козака читайте в материале OBOZREVATEL по ссылке.