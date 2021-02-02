Зеленский ввел решение СНБО о персональных санкциях против "правой руки" Медведчука: лицензии 112, NewsOne, ZIK аннулированы

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Виктора Медведчука Тараса Козака. В том числе речь идет и об аннулировании лицензий принадлежащих ему телеканалов (112, NewsOne, ZIK).

Об этом сообщается на сайте ОП (чтобы посмотреть документ, доскрольте страницу до конца). В приложениях к указу уточняется, что ограничительные меры на 5 лет введены против народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Козака, а также:

ТОВ "АРІАДНА ТВ";

"НОВИЙ ФОРМАТ ТВ";

"ТВ ВИБІР";

"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ";

"ЛІДЕР ТВ";

"ПАРТНЕР ТВ";

"НОВИНИ 24 ГОДИНИ";

"Нові комунікації".

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – говорится в документе.

Контроль за выполнением решения президент возложил на секретаря СНБО Олекcия Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть, со 2 февраля.

временное блокирование активов;

ограничение торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;

полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Как рассказал Данилов, на заседании СНБО во вторник, 2 февраля, путем письменного голосования рассматривали вопрос введения персональных санкций. Об этом сообщает Офис президента.

"С 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке", – сказал секретарь СНБО.

Напомним, 28 января Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение и наложил штраф (114 067 грн) на "112 Украина".

Внеплановая проверка показала, что в эфире телеканала звучали "призывы к развязыванию агрессивной войны", ее пропаганда, а также "разжигание национальной, расовой или религиозной вражды".

В Нацсовете указали, что некоторые тезисы телеканала можно сравнить с официальной позицией страны-агрессора – Российской Федерацией.

"Распространенные в эфире телеканала высказывания являются прямым продолжением линии российской пропаганды... Они имеют признаки, основанные на предрассудках, манипулировании общественным сознанием, в частности путем распространения неполной или предвзятой информации", – говорилось в сообщении.

Телеканалу дали месяц, чтобы привести свою деятельность в соответствие с законом.

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