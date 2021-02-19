ОПЗЖ заявила о "политических репрессиях" после санкций СНБО против Медведчука

Санкции СНБО против народного депутата Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и других лиц в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвали "спланированным актом политических репрессий".

С таким заявлением пресс-служба политсилы выступила в пятницу, 19 февраля, после заседания Совета национальной безопасности и обороны. Текст был опубликован на сайте ОПЗЖ.

В этом контексте партия также вспомнила об ограничениях против нардепа Тараса Козака и блокировке телеканалов, которые формально принадлежат ему.

В ОПЗЖ назвали попавших под санкции политиков "лидерами оппозиции", с которыми якобы хотят "свести счеты", а также – "нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны", уверяет пресс-служба.

Заявляется, что "никаких законных оснований для этой внесудебной расправы" якобы нет.

В партии напомнили, что они инициировали начало процедуры импичмента президента Владимира Зеленского "и будут делать все, чтобы она была доведена до конца".

Напомним, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко ранее пояснил, что для запуска импичмента нет условий. Юридически сделать это для ОПЗЖ нет никакой возможности.

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