Данилов назвал фамилии фигурантов нового санкционного списка: среди них Медведчук и Марченко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил фамилии людей, против которых решено ввести санкции.

В списке 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Брифинг секретаря СНБО по итогам заседания 19 февраля транслировал в YouTube "5 канал".

Полный список физлиц:

Константин Вацковский (гражданин РФ),

Виталий Донченко (гражданин РФ),

Наталья Лавренюк (гражданка Украины),

Сергей Лисогор (гражданин РФ),

Оксана Марченко (гражданка Украины),

Александр Маслюк (гражданин РФ),

Виктор Медведчук (гражданин Украины),

Михаил Попов (гражданин РФ).

Как известно, Лавренюк Наталья Николаевна – гражданская супруга Тараса Козака, против которого санкции были введены 2 февраля, а Марченко Оксана Михайловна – супруга нардепа Виктора Медведчука,

Отметим, что Вацковский, Донченко, Лисогор и Маслюк – российские бизнесмены, являющиеся владельцами или руководителями компаний в Ростовской области, связанных с поставками угля и других энергоресурсов. В частности, Вацковский владеет и руководит компанией "Дон-Экспорт" (Донецк, Ростовская обл.), основной деятельностью которой названы грузовые перевозки и выручка которой составила 215,6 млн руб. в год. Лисогор является директором ООО "Торговый дом Донские угли" (Ростов-на-Дону), которым владеют Маслюк и Донченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что под санкции попали люди, связанные с холдингом Медведчука.