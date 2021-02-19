Данилов назвал фамилии фигурантов нового санкционного списка: среди них Медведчук и Марченко

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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Данилов назвал фамилии фигурантов нового санкционного списка: среди них Медведчук и Марченко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил фамилии людей, против которых решено ввести санкции.

В списке 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Брифинг секретаря СНБО по итогам заседания 19 февраля транслировал в YouTube "5 канал".

Полный список физлиц:

  • Константин Вацковский (гражданин РФ),

  • Виталий Донченко (гражданин РФ),

  • Наталья Лавренюк (гражданка Украины),

  • Сергей Лисогор (гражданин РФ),

  • Оксана Марченко (гражданка Украины),

  • Александр Маслюк (гражданин РФ),

  • Виктор Медведчук (гражданин Украины),

  • Михаил Попов (гражданин РФ).

Как известно, Лавренюк Наталья Николаевна – гражданская супруга Тараса Козака, против которого санкции были введены 2 февраля, а Марченко Оксана Михайловна – супруга нардепа Виктора Медведчука,

Отметим, что Вацковский, Донченко, Лисогор и Маслюк – российские бизнесмены, являющиеся владельцами или руководителями компаний в Ростовской области, связанных с поставками угля и других энергоресурсов. В частности, Вацковский владеет и руководит компанией "Дон-Экспорт" (Донецк, Ростовская обл.), основной деятельностью которой названы грузовые перевозки и выручка которой составила 215,6 млн руб. в год. Лисогор является директором ООО "Торговый дом Донские угли" (Ростов-на-Дону), которым владеют Маслюк и Донченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что под санкции попали люди, связанные с холдингом Медведчука.

УкраинаСанкции СНБО"Оппозиционная платформа - За жизнь"Виктор МедведчукАлексей ДаниловОксана Марченко