Украина хочет вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление": СНБО дал поручение

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил вернуть нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" в госсобственность.

Такая задача была поставлена на заседании СНБО под председательством президента Владимира Зеленского, которое состоялось в пятницу, 19 февраля. Об этом сообщается на сайте ОП.

По данным OBOZREVATEL, на всех, кто хоть как-то причастен к выведению трубопровода из собственности Украины, уже заведены криминальные дела – включая экспертов, судей и т.д.

"СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины. Также правоохранительным органам поставлена ​​задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках", – сказано в сообщении ОП.

В частности, Кабмин должен "безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства".

Кабинет министров также должен принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины.

В Офисе президента указали, что за более чем пять лет правительство не обеспечило защиту имущественных интересов страны и приведения в судах права государства на владение и пользование частью нефтепродуктопроводов.

Как результат, государственная собственность "оказалась в руках двух владельцев с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины".

"Согласно статье седьмой Закона Украины "О трубопроводном транспорте", "магистральный трубопроводный транспорт имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение и является государственной собственностью Украины", – отметила пресс-служба ОП.

Напомним, нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление", который является объектом стратегической нефтегазовой инфраструктуры, должен принадлежать государству.

Однако в результате судебных процессов в 2017 году он перешел под контроль частных лиц, которых связывают с нардепом от партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

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