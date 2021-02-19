Бутусов – о санкциях против Медведчука: Украина впервые нанесла уничтожающий удар по агенту Путина

Президент Украины Владимир Зеленский поставил политику российского лидера Владимира Путина вне закона, по его агенту нанесен уничтожающий удар.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов, комментируя решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

"Вот это успех! Зеленский поставил Медведчука и политику Путина в Украине вне закона! Впервые Украина нанесла уничтожающий удар по главному представителю Кремля, личному агенту Путина, который годами выстраивал системное влияние в украинской политике, контролирует многие бизнесы, политические и информационные проекты", – отметил журналист.

Он назвал сегодняшние решения – историческими для страны.

"Это исторический день, мощный стратегический удар по влиянию России, который нанесет непоправимый урон российской экспансии и попыткам Кремля строить свои политические и информационные проекты, чтобы раскачивать Украину изнутри. Теперь дело за исполнительной властью, силовиками и судами – посмотрим, как они будут ликвидировать на практике бизнес Медведчука и его семейства", – написал журналист.

В то же время Бутусов обратил внимание, что многие активы семьи Медведчука оформлены на его брата – Сергея, который не попал под санкции.

"Теперь (Сергей Медведчук) будет помогать Виктору спасать его активы. Однако СНБО приняло системное политическое решение, и силовые структуры могут заблокировать вообще все, что только касается Медведчука в Украине", – подчеркнул журналист.

Он добавил, что теперь следует запретить деятельность пророссийских партий и общественных организаций в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 февраля состоялось заседание СНБО, на котором рассматривались вопросы об угрозе нацбезопасности Украины. Среди прочего было решено ввести санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и других лиц. Всего в списке 17 человек. Кто они – читайте здесь.