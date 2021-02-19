Данилов раскрыл детали введения санкций против Медведчука и Марченко

Причиной введения санкций против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко стала поставка нефтепродуктов из России на территорию оккупированного Донбасса.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 19 февраля рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Запись транслировали на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В 14 км от нашей границы на территории Российской Федерации находится один из нефтеперерабатывающих заводов, которым владеет господин Медведчук вместе со своей супругой и господин Козак вместе со своей супругой. И, соответственно, поставки горюче-смазочных материалов с этого завода происходят на территорию террористов, которые убивают наших ребят", – сказал Данилов.

Перед принятием решения о введении санкций СНБО получил достаточное количество доказательств помощи этой группы боевикам.

"Был доклад председателя СБУ, были предоставлены соответствующие документы, которые получили все без исключения члены СНБО", – рассказал секретарь.

Данилов добавил, что голосование по этому вопросу было практически единодушным. Один из членов СНБО принял решение с "небольшим замечанием".

Напомним, в СБУ уточнили, на каком основании СНБО ввел новые санкции против Медведчука, Марченко и ряда юридических и физических лиц.

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