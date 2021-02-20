Медведчук ответил на санкции СНБО

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук ответил на санкции, которые против него ввел Совет национальной безопасности и обороны Украины.

По его словам, санкции против него ввели незаконно, без каких-либо доказательстви не могут применяться иначе как по решению суда, сообщает пресс-служба партии.

"Вся кампания, развернутая против меня, моей семьи и моих соратников по партии, говорит только об одном ‒ я не с ними, я не такой, как они, они меня не понимают и именно поэтому чувствуют во мне опасность", – сказал политик.

Напомним, что в здании Офиса президента состоялось заседание СНБО, на котором принято решение о введении санкций против Виктора Медведчука, его жены, а также других физических и юридических лиц.

Отметим, что ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал закрытие украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с нардепом Медведчуком.

Ранее OBOZREVATEL писал:

Известно, что Тарас Козак, являющийся юридическим владельцем указанных телеканалов, осуществлял покупку медиа через Беларусь – известна сумму, которую он заплатил за это.

Из-за санкций "112 Украина", NewsOne, ZIK прекратили трансляцию, хотя и частично – эфиры можно было найти в интернете.

Украинцы поддержали блокировку пропагандистских медиа, но представители телеканалов назвали это "расправой над неугодными СМИ".

В Киеве произошли беспорядки: "Нацкорпус" заявил, что разоблачил "титушек" ОПЗЖ, которых якобы свезли в поддержку митингов против закрытия телеканалов Медведчука.