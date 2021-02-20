США оценили санкции Украины против Медведчука

В США выразили поддержку решению Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и других лиц.

Об этом сообщается на странице посольства Соединенных Штатов в Украине в Twitter. В дипломатическом ведомстве также напомнили, что с 2014 года в отношении политика действуют американские ограничительные меры.

"Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности с помощью санкций. С 2014 года относительно Медведчука введены санкции США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 февраля состоялось заседание СНБО, на котором рассматривались вопросы об угрозе нацбезопасности Украины. Среди прочего было решено ввести санкции против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и других лиц.

В свою очередь Медведчук назвал решение "незаконным".