Данилов – о новых громких решениях: страна узнает, кто у народа украл нефтепродуктопровод, дальше будет

Украинцы в скором времени узнают, кто "украл" нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление", который СНБО поручил вернуть в собственность государства.

Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в программе "Свобода слова Савика Шустера". Ток-шоу транслировалось вечером в пятницу, 19 февраля, на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Глава ведомства указал, что на территории Украины начиная с 1991 года существует нефтепродуктопровод длиной 1433 км, "который странным образом до этого времени не оказался в собственности государства".

"Более того, через процедуру неких манипуляций после 2015 года он странным путем оказывается в руках частной компании, которая имеет заграничное происхождение. Но управляют этим продуктопроводом два гражданина Украины. И в ближайшее время вся страна узнает, кто у украинского народа украл нефтепродуктопровод", – сказал Данилов.

Он назвал ситуацию "очень интересной", а во время расследования, по словам секретаря СНБО, стало известно "много интересных вещей".

"Удивительно, когда такой объект никто не замечает", – отметил Данилов.

В ходе программы он также анонсировал другие решения СНБО, которые будут касаться украинских топ-чиновников.

"Поверьте, дальше будет! Дальше будут офшоры, дальше будет собственность, дальше будет все, что украдено с 1991 года у украинского народу, возвращено украинскому народу", – сказал секретарь СНБО.

Он указал на огромные миллионные состояния народных депутатов, которые непонятно откуда взялись. "Люди добрые, где вы это взяли? Вы ни разу не работали в бизнесе!" – эмоционально заявил Данилов.

"На следующих заседаниях Совета нацбезопасности и обороны вы увидите еще больше и еще интереснее. Там будут депутаты, там будет много тех людей, которые ни разу не работали нигде, а имеют сегодня огромные состояния", – продолжил он.

Предлагаем посмотреть трансляцию прямого эфира:

Напомним, нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" в результате судебных процессов перешел под контроль частных лиц, которых связывают с нардепом от партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Продуктопровод эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападтранс".

Как сообщал OBOZREVATEL: