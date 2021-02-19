Украина пересмотрит пять сценариев развития ситуации на Донбассе, – Данилов

В Украине пересмотрят пять сценариев развития ситуации на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), оккупированных Россией. Причина такого решения заключается в увеличении количества случаев нарушения тишины на Донбассе.

Об этом после заседания заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, сообщили на сайте ведомства.

"К сожалению, в последнее время фиксируется резкое увеличение случаев нарушения режима прекращения огня, активизация диверсионной и снайперской деятельности со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, погибают украинские военные – все это требовало немедленного реагирования со стороны руководства государства", – сказал Данилов.

Решения о ситуации в зоне Операции объединенных сил, принятые на заседании СНБО, являются тайными и не могут быть разглашены. Секретарь совета сообщил лишь, что в существующие пять сценариев, принятые в декабре 2019 года, могут быть внесены изменения.

"Сейчас все эти пять сценариев будут подниматься, и соответствующим структурам, должностным лицам дано поручение Президентом Украины пересмотреть все эти вещи, при необходимости сделать новые редакции, новые поправки", – отметил Данилов.

Напомним, в пятницу, 19 февраля, в помещении Офиса президента состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное угрозам национальной безопасности. На нем, в частности было принято решение о введении санкций против Виктора Медведчука, его жены, а также других физических и юридических лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты в Донбассе в очередной раз сорвали договоренности о перемирии и применили против Вооруженных сил Украины гранатометы и другое оружие.