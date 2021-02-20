Санкции СНБО лишают Украину зависимости от России – Антон Геращенко

Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против юридических и физических лиц делает Украину действительно независимой от России.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 19 февраля заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, такие меры необходимо только усиливать (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Действия президента Владимира Зеленского о введении санкций относительно того, чтобы Украина действительно стала независимой, являются абсолютно правильными. Их необходимо усиливать и делать так, чтобы наша страна действительно была независима от России", – сказал Геращенко.

Он уточнил, что это касается разных сфер: энергетической, юридической, политической.

Как сообщал OBOZREVATEL, СНБО принял решение ввести санкции против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, его жены и других лиц.

Всего в список попали 17 человек. Подробнее о том, кто эти люди читайте здесь.