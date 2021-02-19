Ткаченко – о санкциях СНБО: начало новой эры, когда врага наконец-то называют по имени
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает введение санкций против Виктора Медведчука, его жены и других лиц политически оправданным решением.
Он назвал это "исторической справедливостью, которая задержалась во времени". Об этом министр написал в своем Telegram-канале.
"Лично для меня это решение – историческая справедливость. К сожалению, оно задержалось во времени...Считаю решение о введении санкций политически оправданным. И напомню, против Медведчука введены санкции в США. Теперь наконец и в Украине. Фактически, это решение СНБО - начало новой эры, когда врага наконец называют по имени", – заявил Ткаченко.
Министр отметил, что в Украине Медведчук транслировал дезинформацию и фейки Кремля, в частности, через попавшие ранее под санкции телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK. Кроме того, он отрицает агрессию России против Украины.
"Он отрицает российскую агрессию, встречается со своим кумом в оккупированном Крыму, пиарит себя как посредника в делах обмена пленными и позиционирует себя "голубем мира". "Голубом", который готов поставить на колени Украину перед своим кумом", – написал Ткаченко.
Напомним, журналист Юрий Бутусов заявил, что новыми санкциями СНБО Украина впервые нанесла уничтожающий удар по агенту Путина.
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