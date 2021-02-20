Украинские политсилы проигнорировали санкции СНБО против Медведчука

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
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На санкции против Медведчука не отреагировала почти ни одна парламентская партия

Почти все парламентские партии никак не отреагировали на введение санкций против народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

В связи с этим OBOZREVATEL направил журналистские запросы и ждет ответа.

Обнародовали свою позицию только "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая заявила о "репрессии" со стороны власти, а также партия "Голос", которая отметила, что "террориста разоружают, а потом судят".

"Мы поддерживаем санкции, но настаиваем, что после санкций должны быть еще судебные процессы над людьми, которые виновны в финансировании терроризма или работе на врага", – говорится в заявлении.

В "Голосе" напомнили, что за 6 лет есть более 80 судебных дел о финансировании терроризма.

"И если господин Козак, или Медведчук, или еще кто-то из 5 колонны имеют такой грешок, они должны отвечать перед законом. Иначе есть риск, что они пойдут в международные суды, обжалуют законность действий украинской власти и через несколько лет Украину заставят заплатить компенсации за годы простоя или телеканалов, или нефтепровода", – подчеркнули в партии.

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