Санкции СНБО против Медведчука и Марченко состоят из пяти запретов: названы ограничения

Санкции Совета национальной безопасности и обороны, введенные 19 февраля против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, предусматривают пять запретов.

Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на копию решения СНБО, которая оказалась в распоряжении журналистов.

Кроме того, анонимный собеседник издания в СНБО объяснил, что пять россиян, против которых также введены украинские санкции, – это менеджеры активов семьи Медведчука.

В частности, ограничительные меры (связанные с расследованием Службы безопасности по статье "Финансирование терроризма") предусматривают:

блокировку активов – временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций ;

остановку выполнения экономических и финансовых обязательств ;

аннулирование или остановку лицензий и других разрешений, получение которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности – специальных разрешений на пользование недрами ;

полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 февраля в здании Офиса президента состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором приняли решение о введении санкций против Медведчука, его жены, а также других физических и юридических лиц.

Всего ограничительные меры касаются 19 юридических и 8 физических лиц.

На заседании также была поставлена задача вернуть нефтепродуктопровод в собственность государства.