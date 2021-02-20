Зеленский активировал санкции против Медведчука и ко. Документ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о санкциях против главы политсовета "Оппозиционной платформы – за Жизнь" Виктора Медведчука и других физических, а также юридических лиц.

Также к документу №64/2021 от 19 февраля прикреплен список юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 19 февраля 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", – говорится в указе.

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря ведомства.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

EVIRER LTD GOLD NATURAL GROUP LIMITED KLODIUS INVESTMENTS LTD SANDGATE COMMERCE LTD WHPA AVIA LTD Акционерное общество "НЗНП Менеджмент" Акционерное общество "Новошахтинский завод нефтепродуктов" Акционерное общество "Фармацевт плюс" Частная компания с ограниченной ответственностью Sportmaster Operations Pte. Ltd Общество с ограниченной ответственностью "Дон Экспорт" Общество с ограниченной ответственностью "ИСС-Софт" Общество с ограниченной ответственностью "ИндаСофт" Общество с ограниченной ответственностью "Роузвуд Шиппинг" Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Донские Угли" Общество с ограниченной ответственностью "БИОТЭК" Общество с ограниченной ответственностью "Гемодженикс" Общество с ограниченной ответственностью "Медоборудование" Общество с ограниченной ответственностью "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ" Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет"

Список физлиц, против которых введены санкции, и подробности ограничений:

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 февраля состоялось заседание СНБО, на котором рассматривались вопросы об угрозе нацбезопасности Украины. Среди прочего было решено ввести санкции против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и других лиц.

В свою очередь Медведчук назвал решение "незаконным".