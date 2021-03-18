Хроника коронавируса на 18 марта: Украина на 5 месте в Европе по распространению COVID-19

По состоянию на четверг, 18 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 121,8 млн человек. За минувший день выявили 528 845 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 20,9 млн человек, почти 88 тысяч из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались более 2,6 млн пациентов. При этом выздоровели более 98,1 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Бразилии – 90 тыс., США – 62 тыс. и Франции – 38 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 477 190 случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 28 697 человек, при этом 1 232 209 ее побороли.

За сутки в стране заболели 11 833 человека. Таким образом Украина оказалась на пятом месте в Европе по распространению коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал условие введения локдауна на всей территории Украины.

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации предложил зафиксировать в законодательстве механизмы предоставления компенсации гражданам, у которых возникли побочные эффекты от вакцинации, сообщил глава комитета Михаил Радуцкий.