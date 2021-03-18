В Украине добавили еще одну группу лиц для внеочередной вакцинации от COVID-19

В Украине разрешили ветеранам АТО и ООС вне очереди вакцинироваться от COVID-19 избыточными дозами препарата CoviShield.

В Министерстве здравоохранения приказом № 443 внесли соответствующие изменения в Дорожную карту по внедрению вакцины против острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина на официальном сайте в четверг, 18 марта.

В правительстве напомнили, что вакцина поставляется во флаконах, в которых есть 10 доз препарата. Срок ее хранения после вскрытия – только шесть часов.

"Неиспользованные дозы с начатого флакона срочно предлагают общественным деятелям, к которым теперь относятся ветераны АТО/ООС. Участники боевых действий смогут вакцинироваться от COVID-19 вне очереди при наличии неиспользованных доз вакцины", – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что для возможности получить прививку вне очереди ветеранам войны на Донбассе необходимо зарегистрироваться в общую очередь вакцинации.

Алгоритм записи на вакцинацию для участников боевых действий будет отработан по каждой области отдельно.

Портал Дія:

Зайдите на портал https://diia.gov.ua с помощью квалифицированной электронной подписи (КЕП) – электронного ключа, например налоговой – или BankID.

Перейдите в раздел "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19".

Укажите сферу деятельности.

Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться.

Ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.

Приложение Дія:

Чтобы зарегистрироваться через смартфон, загрузите мобильный приложение Дія 2.0 (https://go.diia.app) и авторизуйтесь в нем. В приложении можно авторизоваться через Приват24, Monobank или BankID НБУ.

Зайдите в раздел "Услуги" и выберите "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19".

Укажите сферу деятельности.

Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться.

Проверьте свой номер телефона.

Ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.

Национальный контакт-центр Минздрава:

Позвоните на номер 0800 60 20 19.

Предоставьте оператору свои данные. Необходимо будет указать pеестрацийний номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код) или серию и номер паспорта.

Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться.

Ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за 17 марта прививку от коронавируса сделали 9832 лицам. С начала кампании вакцинации в стране было привито 81 755 людей.