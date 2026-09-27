Россия атаковала Киев с помощью дронов: зафиксированы попадания в многоэтажное здание и административное здание, пострадала женщина

В воскресенье, 27 сентября, в Голосеевском районе Киева зафиксировали предварительное попадание российского беспилотника в административное здание. В течение дня страна-агрессор наносит удары по столице.

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Известно, что в результате обстрела есть пострадавшая. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

На место происшествия направляются экстренные службы.

В Дарницком районе Киева зафиксировали попадание российского БПЛА в девятиэтажный жилой дом. Попадание произошло на уровне 4-5-го этажей. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

В результате попадания БПЛА в жилой дом в Дарницком районе Киева пострадала одна женщина.

"В Соломенском районе в результате падения обломков возник пожар в автомобилях", — пишет КМВА.

Также 27 сентября 2026 года в результате российского обстрела под Киевом был полностью уничтожен склад немецкой компании Kärcher, известной своей продукцией для уборки. На объекте хранились товары этого бренда. Все работники склада живы и находятся в безопасности.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия продолжает терроризировать украинские города и населённые пункты, нанося удары по гражданской инфраструктуре и обычным жилым домам. Тем украинцам, чьё жильё было повреждено в результате атаки, государство предлагает помощь.

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