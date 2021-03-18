В больницах не хватает кислорода и коек: украинские врачи в прямом эфире рассказали о ситуации с COVID-19

На Киевщине сейчас сложилась тяжелая ситуация с местами для пациентов с коронавирусом. Некоторые больницы столицы имеют 100% заполненность коек для больных COVID-19.

Об этом в четверг, 18 марта, в эфире политического ток-шоу "Право на владу" заявил президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если говорить о больнице, в которой работаю я, то, честно, у нас нет мест. Есть пациент, которого можно перевести в отделение, но уже двое суток мы не можем его перевести из отделения интенсивной терапии из-за того, что физически некуда. Лучшие больницы Киева заполнены на 100%", – рассказал врач.

Свободные койки есть у ведомственных медучреждениях, например, в больнице "Укрзалізниці", но сейчас не решен вопрос относительно их финансирования. В том случае, если не будет разрешено размещать больных в таких больницах либо не развернут дополнительные койки в других местах, ситуация может стать критической.

Врач отоларингологического отделения, руководитель отдела клинических исследований Центральной городской больницы "красного" Ивано-Франковска Роман Фищук рассказал, что в регионе ситуация непростая уже не первую неделю.

"Франковщина с конца февраля в "красной" зоне из-за распространения заболеваемости...В больнице, в которой я работаю, мест уже нет...Мы смогли открыть дополнительные отделения на базе других учреждений и только благодаря этому мы имеем возможность госпитализировать и оказывать помощь большему количеству пациентов ", – сказал медик.

Наибольшие трудности в Ивано-Франковской области именно с обеспечением больных кислородом, потому что завод во Львове, который его производит, не может обеспечить спрос, а местные предприятия не имеют лицензии на поставку кислорода в больницы.

Есть при этом и положительные истории: например, медикам удалось спасти 8-летнего мальчика с легкими, пораженными на 85%, который 15 дней находился на аппарате искусственной вентиляции.

Фищук отметил, что сейчас большое количество людей не придерживается карантинных мероприятий, что способствует распространению болезни, в том числе новых агрессивных штаммов коронавируса. Он также не исключил возможность появления особой украинской мутации.

Андрей Волков, медицинский директор Житомирской больницы №1, рассказал о том, что регион, который также в "красной" зоне, 18 марта установил антирекорд – 1400 новых случаев COVID-19, в самом Житомире – 400.

"Больных коронавирусом принимают две городские больницы...В нашей больнице ситуация тяжелая, примерно 80% коек заполнены. В ближайшее время придется подключать дополнительные лечебные заведения , – сообщил врач.

Сейчас разворачиваются дополнительные койкоместа с доступом к кислороду на базе областной больницы.

Напомним, ранее мы писали о том, что происходит в больницах Киева и что делает власть, чтобы не допустить коллапса медицинской системы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация с распространением коронавируса в Украине сейчас гораздо хуже, чем осенью 2020 года. Об этом заявила волонтер, глава благотворительного фонда "Свои" Леся Литвинова, которая помогает пациентам с COVID-19.