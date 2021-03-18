В 'красном' Ивано-Франковске люди вышли под стены ОГА. Фото и видео

В четверг, 18 марта, в Ивано-Франковске, который находится в "красной" зоне с наиболее жестким карантином, предприниматели вышли под стены Ивано-Франковской областной государственной администрации из-за невозможности полноценно вести бизнес.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив. Он поддержал людей и порекомендовал им обратиться к ОГА с просьбой принять участие в работе комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и озвучить собственные условия.

"Я понимаю, что они сейчас – как "между двух огней". Маленькому магазину, где продаются светильники, работать запрещено – а открыты большие магазины, где постоянные скопления людей! Ну и помощи тоже нет", – заявил Марцинкив.

При этом городской глава отметил, что отменять карантин в городе еще рано, поскольку ситуация с заболеваемостью непростая.

"Сейчас я не имею в виду отмену ограничений. Ситуация с карантином все еще тяжелая и больные есть. Я лишь говорю о том, что запреты и требования для людей должны быть логичными. А пока надеемся на здравый смысл правительства и положительное решение на ближайшей областной комиссии по ТЭБ и ЧС", – написал мэр Ивано-Франковска.

Напомним, что в Украине 18 марта обновили распределение регионов Украины на уровни эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. Количество "оранжевых" зон уменьшилась до 12. В "красной" зоне остались Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская и Житомирская области.

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