В "красном" Ивано-Франковске люди вышли под стены ОГА. Фото и видео
В четверг, 18 марта, в Ивано-Франковске, который находится в "красной" зоне с наиболее жестким карантином, предприниматели вышли под стены Ивано-Франковской областной государственной администрации из-за невозможности полноценно вести бизнес.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив. Он поддержал людей и порекомендовал им обратиться к ОГА с просьбой принять участие в работе комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и озвучить собственные условия.
"Я понимаю, что они сейчас – как "между двух огней". Маленькому магазину, где продаются светильники, работать запрещено – а открыты большие магазины, где постоянные скопления людей! Ну и помощи тоже нет", – заявил Марцинкив.
При этом городской глава отметил, что отменять карантин в городе еще рано, поскольку ситуация с заболеваемостью непростая.
"Сейчас я не имею в виду отмену ограничений. Ситуация с карантином все еще тяжелая и больные есть. Я лишь говорю о том, что запреты и требования для людей должны быть логичными. А пока надеемся на здравый смысл правительства и положительное решение на ближайшей областной комиссии по ТЭБ и ЧС", – написал мэр Ивано-Франковска.
Напомним, что в Украине 18 марта обновили распределение регионов Украины на уровни эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. Количество "оранжевых" зон уменьшилась до 12. В "красной" зоне остались Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская и Житомирская области.
Как сообщал OBOZREVATEL :
11 марта предприниматели из Ивано-Франковской области перекрыли дорогу на "Буковель". Участники акции требовали закрытия курорта и равных условий ведения бизнеса.
Уже 12 марта полиция начала проверку "Буковеля" по подозрению в несоблюдении карантина в "красной" зоне, а люди силой прорывались к подъемникам.
Как результат, украинский горнолыжный курорт "Буковель" решили закрыть на карантин из-за вспышки COVID-19 в Ивано-Франковской области.