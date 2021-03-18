Регулятор ЕС обнародовал окончательные выводы по вакцине AstraZeneca

Вакцина против коронавируса AstraZeneca является безопасной и эффективной, а зафиксированные в ряде стран случаи образования тромбов не связаны с ее применением.

К такому выводу пришли в Европейском агентстве по лекарственным препаратам (ЕМА). Соответствующий отчет был опубликован на сайте регулятора 18 марта.

Исполнительный директор ведомства Эмер Кук во время брифинга подчеркнула, что случаи образования тромбов изучал их экспертный комитет.

"Вакцина не связана с увеличением риска тромбоэмболии или образованием тромбов. Экспертный комитет пришел к четкому научному выводу: это безопасная и эффективная вакцина, она позволяет защитить людей от коронавируса со снижением риска смертельных случаев или госпитализации", – сказала она.

В то же время в ЕМА отметили, что информация о вероятных рисках возникновения тромбозов, которые крайне малы, будет внесена в справочную информацию о препарате, а также рекомендовали обращаться за медицинской помощью, если после вакцинации появились следующие симптомы:

одышка,

боли в груди или желудке,

отеки конечностей,

сильная головная боль или ухудшение зрения после вакцинации,

устойчивое кровотечение,

множественные небольшие синяки, красные или алые пятна, или кровяные пятна под кожей.

Напомним, что часть стран Евросоюза приостановили вакцинацию AstraZeneca после редких случаев возникновения тромбов у некоторых вакцинированных пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в AstraZeneca отреагировали на опасения стран ЕС и приостановку вакцинации.