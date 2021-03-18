В Украине сделали почти 10 тысяч прививок от коронавируса за сутки

В Украине за минувшие сутки, 17 марта, прививку от коронавируса сделали 9832 человека.

С начала кампании вакцинации было привито 81 755 украинцев. Из одну дозу получили 81 754 человека, всего один – две дозы, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что вакцинация проводилась 193 мобильными бригадами по иммунизации. По состоянию на 17 марта в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 282 260 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом несмотря на то, что недавно он получил прививку против COVID-19. Он отметил, что первая доза вакцины дает эффективность защиты от вируса 76% на 22-90 день.