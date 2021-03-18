Больницы загружены на 100%, – медики об обострении ситуации с COVID-19 в Киеве

В Киеве за 17 марта зафиксировано 1092 случая заболевания коронавирусом. Увеличивается количество госпитализированных пациентов. Всего за сутки с диагнозом коронавирус в больницу попали 148 человек. В Киевской городской государственной администрации сообщили, что заполненность коек в медучреждениях города уже более 70%.

OBOZREVATEL узнал, что происходит в больницах и что делает власть, чтобы не допустить коллапса медицинской системы.

В Киевской городской клинической больнице №12, для больных коронавирусом подготовили 400 коек, однако из-за роста количества госпитализаций здесь увеличили их количество до 450. По состоянию на 18 марта заполненность почти 100%.

"Увеличение количества госпитализаций началось примерно две недели назад. У нас было 400 койко-мест. Их количество увеличили до 450. Сейчас занято 412, загруженность медучреждения фактически 100%. В реанимации 12 человек. Из них 2 пациента на аппаратах искусственной вентиляции легких. Вчера было более 60 карет скорой помощи, то есть это более 60 пациентов. Многие в тяжелом состоянии ", – рассказала главный врач КГКБ №12 Таисия Лобода.

Она призвала людей беречь себя, ограничить социальные контакты и носить маски.

"В такой ситуации, которую имеем сегодня, когда распространение инфекции неконтролируемое, единственный путь защитить себя –перетерпеть этот период, побыть по возможности дома, ограничить общение и вакцинироваться", – предостерегла Лобода.

Не лучше ситуация и в других медучреждениях столицы. В Киевской городской больнице №3 заполненность кроватей также составляет 100%. Всего медицинскому учреждению было выделено 200 койко-мест, но по состоянию на 18 марта их количество увеличили до 230.

"В больнице сегодня 230 инфекционных коек. На днях мы увеличили их количество с 200 до 230. Сегодня на утро было занято 233 койко-мест. Мы работаем в кооперации со станцией скорой медицинской помощи. Мы звоним по количеству коек, сколько мы можем принять пациентов. Сейчас загруженность 100%. У нас 10 коек интенсивной терапии, все они заняты пациентами. В кислороде нуждаются более 50% пациентов", – сообщил заместитель директора по медицинской части КНП КГКБ №3 Роман Федосюк.

Несмотря на это, по словам Федосюка, медики пока справляются с нагрузкой.

"В больнице есть 75 концентраторов. Мы обновили кислородную систему. Увеличиваем количество точек подачи кислорода почти до 400. Готовимся к большему наплыву больных. Еще есть резервы относительно увеличения количества коек в случае необходимости", – отметил Роман Федосюк.

В Александровской клинической больницы сейчас около 500 коек для больных коронавирусом. Все они оборудованы кислородом. По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, это медицинское учреждение вскоре получит еще 135 реанимационных коек, так как сейчас есть 70. Поэтому в целом будет 500 коек. На сегодня больница заполнена примерно на 90%. Поэтому принимаются соответствующие решения.

"Планируется увеличение койко-мест, учитывая эпидемиологическую ситуацию в городе. Больницы всем необходимым обеспечены, включая медикаменты, кислород, средства индивидуальной защиты и так далее. Никаких проблем с обеспечением нет", – успокоил Николай Поворозник.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 20 марта по 9 апреля включительно в Киеве усилены карантинные ограничения.

Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос, а автозаправочные станции при соблюдении строгих норм и без функционирующих кафе.

Парикмахерские и салоны красоты смогут обслуживать клиентов по предварительной записи. Фитнес и спортивные залы – без групповых занятий. Детские сады продолжат работать, а школьники после окончания каникул будут учиться дистанционно.

Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу, это же рекомендуется максимально сделать частному бизнесу, кроме предприятий критической инфраструктуры.

При этом общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме, с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.