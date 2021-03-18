Украина может стать самой пострадавшей от COVID-19 страной, – Голубовская

Украина может стать мировым лидером по заболеваемости коронавирусом.

Такое заявление в блиц-интервью OBOZREVATEL сделала ведущий инфекционист МОЗ Украины Ольга Голубовская. "Мы оказались самой пострадавшей страной от такого вакциноуправляемого заболевания, как корь. Мы вошли в лидеры по кори. И я спрашиваю: а почему мы по другому инфекционному заболеванию не можем выйти в лидеры?" – сказала она.

Как констатировала Голубовская, "национальная безопасность в плане биобезопасности в последние 5 лет пережила радикальное разрушение".

По ее словам, вакцинация – лишь часть целого комплекса мероприятий, которые должны проводиться в стране для борьбы с опасными инфекциями. "Это одна из составляющих частей. А проведение противоэпидемических мероприятий? Мы же вообще ничего не проводим. Я удивляюсь, что оно только сейчас ударило", – заметила медик.

Голубовская напомнила ситуацию с эпидемией кори в Украине, когда правительством не были учтены "законы развития инфекционного процесса".

"У нас четыре года страшной эпидемии кори шли наряду с процессами вакцинации. У нас полно вакцинированных болело, потому что есть законы развития инфекционного процесса, и ими надо руководствоваться, когда внедряешь какие-то массовые мероприятия. Полное отсутствие работы в очагах", – подчеркнула она.

Голубовская добавила, что ситуацию с эпидемией коронавируса в стране усугубляет тот факт, что в Украине нет главного инфекциониста, а также социальный кризис. "Мы единственная страна, где нет главного инфекциониста во время эпидемии. У нас у населения социальный кризис, поэтому инфекции тяжелее сопровождаются и тяжелее протекают. У нас нищее население, кроме крупных городов. Так что вы хотите?" – заметила она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что низкие темпы вакцинации от коронавируса в Украине представляют угрозу для государства.