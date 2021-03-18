На Винниччине умер мальчик, который перестал говорить и ходить после COVID-19

В среду, 17 марта, в Винницкой области умер 3-летний Павлик Лутковский, который перестал ходить и говорить после перенесенного коронавируса год назад. В полиции обвиняют мать в смерти ребенка.

Мальчик скончался в реанимации, не приходя в сознание, сообщил депутат Геннадий Вацак в Facebook. Ребенка госпитализировали пять дней назад в крайне тяжелом состоянии.

Детский врача-анестезиолог Могилев-Подольской больницы Олег Хухлей рассказал, что у мальчика остановилось сердце в результате интоксикации, возникшей в связи с воспалением легких, передает "Суспільне".

"Его общее состояние ухудшалось, стала и почечная недостаточность. У него остановилось сердце вследствие интоксикации, которая развернулась на фоне воспаления легких", – сказал он.

Полиция начала следствие по факту ненадлежащего ухода за ребенком и возбудила уголовное производство по факту злостного невыполнения родителями обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия в соответствии с ст.166 Уголовного кодекса Украины, сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

По словам начальника Могилев-Подольского районного управления полиции Василия Ободовского, расследование было начато после обнародования информации в соцсетях и СМИ о том, что мальчика привезли в реанимационное отделение больницы в крайне тяжелом состоянии, ослабленного, с критически малым весом, как следствие ненадлежащего ухода за ним со стороны матери.

Сейчас следователи изымают медицинскую документацию, связанную с лечением мальчика, на основании которой будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

"Продолжается расследование. За такое преступление предусмотрено наказание до пяти лет заключения", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Винницкой области 3-летний Павлик Лутковский снова оказался в больнице. Мальчика госпитализировали 15 марта с критически низким весом и пролежнями, в "скорой" он буквально задыхался.