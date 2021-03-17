Шмыгаль назвал условие введения локдауна для всей страны

В правительстве не исключают реальной возможности усилить карантин на всей территории Украины из-за ситуации с COVID-19, в частности, ввести даже локдаун.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров в среду, 17 марта. Оно транслировалось онлайн на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Будет ли локдаун для всей страны – это зависит только от нас, от наших с вами действий. Если мы все тщательно будем придерживаться правил, уменьшим социальные контакты, то он не будет нужен", – отметил глава правительства.

По мнению премьера, сейчас есть все основания говорить, что адаптивный карантин в Украине является эффективным механизмом. Он назвал в качестве примера введение три недели назад "красной" зоны эпидемической опасности на Ивано-Франковщине. По его словам, сейчас "ситуация там немного стабилизировалась – госпитализации идут на спад, как и количество новых случаев".

"Но если "красный" уровень будет в большинстве областей, то мы будем вынуждены вводить усиленные карантинные ограничения на всей территории страны. Однако правительство сделает все, чтобы этого не случилось", – предупредил Шмыгаль.

Глав местных администраций он призвал не ждать решения Кабмина о локдауне, а брать на себя ответственность и самостоятельно вводить в регионах локальные карантины.

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