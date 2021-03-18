На заседании СНБО могут обсудить третью волну COVID-19 и локдаун, – нардеп

В пятницу, 19 марта, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) могут обсудить опасность третьей волны коронавируса и новые ограничительные меры.

Об этом в эфире канала "Украина 24" во вторник, 18 марта, заявила народный депутат из фракции "Голос" Юлия Клименко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Ходят слухи, если так можно сказать, потому что официально еще не говорили, о том, что будут обсуждать именно опасность третьей волны, что делать с третьей волной коронавируса. Потому что у нас во многих областях переполнены больницы, и уже разворачиваются мобильные госпитали. И не только больницы, простите, уже переполнены и морги", – сказала нардеп.

В частности, на СНБО могут поднять тему карантинных мероприятий, которые необходимо вводить в связи с появлением в Украине агрессивного "британского" штамма COVID-19.

"Поэтому вопрос в том, как быть дальше – будет национальный локдаун, или областные, региональные. На данный момент, как я понимаю, решение не принято, и это будет обсуждаться на СНБО. Это серьезный вопрос, у нас тут уже мутировавший британский вирус. но самолеты из Британии у нас не прекратили полеты с тех пор, как вирус был обнаружен в Великобритании", – сообщила Клименко.

Напомним, что в пятницу, 19 марта, президент Украины Владимир Зеленский соберет заседание Совета национальной безопасности и обороны.

(Юлия Клименко о заседании СНБО – с 18:16)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховной Раде предложили собрать спецзаседание СНБО из-за возможного локдауна. Заместитель председателя ВР Елена Кондратюк заявила, что в Украине нужно наработать общий план действий на случай жесткого карантина в связи с ростом заболеваемости COVID-19.