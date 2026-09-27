Перед полномасштабным вторжением в Украину я до последнего не верил, что они осмелятся – не было готовности и мобилизации тыла, развертывания многочисленных ремонтных баз и дорожных частей, пишет Кирилл Данильченко для LB.ua.

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Далее текст на языке оригинала.

Я відмовлявся вірити, що "тапок у підлогу" і дійти до Канева за 48 годин, а там "якось воно буде" проти країни розміром із Францію – це і є їхній реальний план.

Тепер ми пильно дивимося на північну частину Східного флангу НАТО, вже маючи кривавий досвід: вони справді божевільні і поклали півмільйона людей у труни лише тому, що думали, ніби вийде як у Криму вже після Дебальцевого. І там прямо зараз лунають дуже тривожні дзвіночки.

Оперативне маскування та ізоляція кордонів

З 21 по 26 вересня в Кінгісеппському та Сланцевському районах Ленінградської області (це впритул до естонської Нарви та Івангорода) ФСБ запровадила жорстку комендантську годину із забороною на пересування. Офіційна відмазка – "можливі втечі від мобілізації". У реальності: так зачищають оперативну зону від зайвих очей, відеореєстраторів і смартфонів місцевих жителів. Це класична підготовка району розгортання, щоб приховано перекидати колони, ставити комплекси РЕБ або ОТРК "Іскандер". Нарва при цьому напружується максимально. Наразі це відпрацювання закриття району, далі почнеться осіння бездоріжжя – але вони дуже активно тренуються.

Главные истории дня

У всіх країнах Балтії та Польщі екстрено формують смугу безпеки шириною від 20 до 150 метрів. Ключова тактика 2026 року: литовці відмовилися від висадки лісосмуг і почали штучно заболочувати місцевість, щоб до 2030 року зробити прикордонну територію фізично непрохідною для важкої броні. Мережа військових складів з інженерними загородженнями (зуби дракона, мінні поля, бетонні бункери) розширена з 27 до 50 об'єктів. НАТО готується до в'язкої контактної війни.

Електромагнітний терор та зондування ППО

З початку 2025 року кількість антен комплексів РЕБ (особливо стаціонарних систем типу 14Ц227 "Тобол" та "Мурманськ-БН") у Калінінградській області кратно зросла. Радіус дії систем придушення (джеммінгу) та підміни координат (спуфінгу) сягає 450 км, накриваючи Балтику, Польщу та частину Скандинавії. За даними Інституту зв'язку Польщі, влітку 2026 року в районі Гданська тривалі перебої сигналу (GPS, Galileo, ГЛОНАСС) фіксували у 60-70% днів. Це прямий удар по цивільній авіації та морському судноплавству. 21 серпня 2026 року під направлений радіоелектронний удар потрапив польський мінний тральщик ORP Albatros під час операцій у Балтійському морі.

23 вересня лідери країн Балтії написали термінового листа Урсулі фон дер Ляєн. Суть: їм екстрено, вже до кінця 2026 року, потрібні пів мільярда євро на глуху протидронову оборону східного флангу ("стіну дронів"). Вони посилаються на дані розвідок про високу ймовірність того, що РФ готує масовані удари БПЛА по їхній інфраструктурі. Ні Польща, ні країни Балтії історично не мають ешелонованої ППО, здатної стримати кілька сотень літаків РФ покоління 4+, а тепер ще й рої дронів. У серпні на латвійському полігоні Селія (Sēlija) пройшли навчання BATT26, де Альянс обкатував захист від дронів – від виявлення до фізичного придушення. Одночасно Нідерланди продовжили місію своїх розвідувальних БПЛА MQ-9 Reaper на східному фланзі до кінця 2027 року.

16 вересня у Фінляндії піднімали по тривозі екстрені служби – російський дрон нахабно пройшов прямо над безпольотною зоною АЕС "Ловіїса". А 21 вересня Латвія (де нещодавно вже падав "Шахед" під Резекне) і Польща піднімали в повітря бойову авіацію через активність російських БПЛА біля своїх кордонів. Росіяни в реальному часі тестують швидкість реакції натовських радарів, перехоплювачів повітряної поліції та літаків ДРЛВ із глибини.

Литва, розуміючи, що звичайного контингенту для стримування не вистачить, цього тижня рішенням парламенту скасувала заборону на розміщення в країні ядерної зброї. Це зроблено не для гучного заголовка – це пряма реакція на розвіддані про розгортання російських ударних угруповань. Тут усе логічно: літаки французької ескадрильї, здатної завдавати стратегічних ядерних ударів, вже перекидали в Польщу під час криз. Якщо бункерний дід дуже хоче в рай, а всі решта здохнуть, поки він коле ботокс і робить регулярний чекап організму – Альянс дістає останній козир.

До слова, 25 вересня державне російське агентство "РИА Новости" опублікувало статтю із заголовком "На Росію чекає ще одна СВО. Вона буде дуже короткою". Автор цієї публікації – Олександр Носович, член Ради із зовнішньої та оборонної політики і головний редактор RuBaltic.Ru – елемента мережі, створеної росіянами для втручання у внутрішню політику країн Балтії. Стаття є відповіддю на рішення парламенту Литви і сповнена погроз: "Не можна сказати, що Росія взагалі не має вибору. Росія має вибір: як битися. Мова навіть не про те, довго чи швидко. Зрозуміло, що швидко: воєнний конфлікт у Прибалтиці просто через географію не може бути таким самим, як в Україні. Йдеться про те, які можливо використати засоби. І якщо вже наші противники першими переводять розмову в площину ядерної загрози, то Росія може дозволити собі навіть відмову від введення сухопутного контингенту. Тільки ракети з відповідним зарядом". (Згодом статтю видалили).

Накопичення резервів

На Добропільсько-Лиманському та Куп'янському векторах російської десантури зараз немає. Ті частини, які не сточилися в нуль під Часовим Яром (98-я ПДД) і не загрузли в Курській м'ясорубці (76-та і 106-та дивізії), зняті з лінії бойового зіткнення. Враховуючи підозрілу відсутність активності військово-транспортної авіації (Іл-76), вони явно бережуть залишки ПДВ у глибокому тилу як мобільний стратегічний резерв, поповнюючі та переозброюючи його.

Після серпнево-вересневої бійні, де наш 1-й АК влаштував 90-тій танковій дивізії хірургічну зачистку (ті самі 237 вбитих на 44 поранених), вона втратила ударний потенціал і критичну масу броні під ударами наших FPV та бомберів. Командуванню РФ довелося відтягувати вцілілі полки 90-ї ТД у тил на відновлення, залишивши в "кишці" піхоту.

По 4-й Кантемирівській та 47-й танковій дивізії – аналогічна картина. За літо вони втратили на Куп'янсько-Лиманському напрямку значну частину робочих Т-80БВМ і Т-90М. Через щільну роботу наших БПЛА, мінування та касетну артилерію наскоки танками стали неефективними, і броню вивели в оперативний резерв.

Чи можуть вони відновити чисельність і боєздатність ПДВ та цих танкових частин у тилу, наприклад на основі навчальних центрів та розгортаємих дивізій? Думаю, вже так. І готують їх явно не для м'ясних штурмів посадок на Донбасі.

Диверсії в тилу

OSINT-аналітики фіксують, що старі російські нафтоналивні танкери та так звані океанографічні дослідницькі судна (як-от "Адмірал Володимирський" чи "Сибіряков") постійно скидають хід або "ламаються" якраз над критичними підводними оптоволоконними кабелями та газопроводами (типу Balticconnector), що зв'язують Фінляндію, Естонію та Швецію. Це явно відпрацювання сценарію інфраструктурного блекауту.

Йде вал дрібних, але системних диверсій: підпали логістичних складів (як ТЦ Marywilska 44 у Варшаві чи фабрики у Вроцлаві), релейних шаф на залізниці. ГРУ (зокрема підрозділ 29155) через Telegram наймає місцевих маргіналів за крипту. Мета – не завдати стратегічної шкоди, а перевантажити внутрішні спецслужби (ABW у Польщі, VDD у Латвії) і протестувати швидкість реакції пожежників та поліції перед реальною годиною "Ч".

На лінії Усть-Луга – Балтійськ зафіксовано максимальне завантаження Ro-Ro поромів (судна з горизонтальним завантаженням типу "Маршал Рокоссовський" та "Амбал"). Цивільні фури стоять у багатоденних чергах, бо пріоритет віддано військовим негабаритам. Під виглядом забезпечення ексклава туди активно завозять модулі для комплексів РЕБ і свіжий БК для ОТРК "Іскандер" та берегових "Бастіонів". Калінінград накачують як головну зону A2/AD (обмеження та заборони доступу) для блокування Сувалкського коридору.

Шантаж замість бліцкригу

На що все це схоже? Вони не готують танковий раш до Ла-Маншу. Вони готують гібридну ізоляцію. Засліпити GPS, обрізати підводні кабелі зв'язку за допомогою тіньового флоту, запустити натовпи нелегалів з білоруського кордону на польські багнети, а під цей хаос – ввести "миротворців" для захисту російськомовних у Нарві або пробити коридор у Калінінград, погрожуючи ядерною дубиною в разі відповіді НАТО.

Крім того, це продаж чергової "Побєди" (тм) власним громадянам, які вже трохи втомилися від згорілих складів із посилками Wildberries та напівпорожніх заправок у Пітері через дефіцит дизеля.

Але головна мета – торги по Україні. Після зрізаних перед бездоріжжям кишок біля Куп'янська, Лимана та Добропілля терміни початку боїв за Слов'янсько-Краматорську агломерацію явно зсуваються на багато місяців. З огляду на темпи просування під Часовим Яром і Покровськом – може, й на пару років.

Болівар кремлівської економіки на тлі падіння видобутку, вибивання 40% нафтопереробки та блокади перевалки зерна через Чорне море здохне набагато раніше. Тому єдиний робочий для них варіант – шантаж і спроба перевернути геополітичний стіл. Створити кризу такого масштабу, щоб ЄС та США змусили нас припинити вибивати їхні НПЗ, заводи та арсенали в обмін на деескалацію в Балтії.

До початку осіннього бездоріжжя на Балтиці залишилося буквально 3-4 тижні. Важка броня в лісах під Нарвою чи Сувалками в грязі встане наглухо, але для гібридного сценарію (захоплення міст силами ССО, блекауту, різання кабелів теневим флотом) погода не є перешкодою. ФСБ закрила прикордонну зону до кінця вересня, а натовська "стіна дронів" ще не побудована.

Все вказує на те, що оперативна готовність максимальна саме зараз. Їм життєво необхідно розгойдати ситуацію до листопадових виборів у Конгрес США, поки американська політика поглинута внутрішніми розбірками, а прийняття жорстких геополітичних рішень у Вашингтоні загальмоване

Сподіваюся, в Альянсі теж чітко бачать цю вилку. Вона проста: або Захід лякається і тисне на нас, або Кремль ламає зуби об Балтику так само, як зараз ламає їх об посадки під Куп'янськом. І судячи з будівництва "стіни дронів", у НАТО цю математику також вивчають.