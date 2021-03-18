Степанов уточнил, 4 млн доз каких вакцин Украина получит в марте-апреле

Украина до конца марта должна получить 1,5 млн доз вакцины против коронавируса Covishield и 700 тысяч Sinovac, а в апреле ожидаются поставки еще 1,2 млн доз Sinovac и 600-700 тысяч в рамках COVAX. Всего речь идет о 4 млн доз.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов. Также он отметил, что на стадии подписания находятся и другие договоры.

"У нас еще подписано 10 млн доз вакцины Novavax. Думаю, что мы начнем получать ее в июне", – сказал министр. Кроме того, в мае-июне ожидаются поставки еще 1,4-1,5 доз по механизму COVAX.

Также Степанов пояснил, что правительство Индии регулирует экспорт вакцин и дает квоты на них. В связи с этим он и премьер-министр Денис Шмыгаль обратились к руководству страны для получения разрешения.

Он подытожил, что точные даты поставок очередных партий будут известны только за несколько дней до их прибытия.

Напомним, что 23 февраля в Украину доставили первые 500 тысяч доз вакцины Covishield, которых хватит для 250 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 17 марта в стране прививку получили еще 9 832 украинца. Общее количество вакцинированных граждан достигло 81 755.