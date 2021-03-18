На Львовщине вслед за Киевом рекомендовали ввести локдаун

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом на Львовщине областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям рекомендовала ввести по всему региону локдаун с 19 по 29 марта.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОГА. В то же время чиновники предупредили, что усиленный карантин может быть продлен даже после окончания названных дат.

"Усиление карантина неотвратимо. Согласно действующим положениям постановления Кабмина №1236, решение о введении "красной" зоны принимает государственная комиссия ТЭБ и ЧС. В то же время эпидситуация сегодня близка к критическому уровню, поэтому рекомендуем дополнительно к карантину для "оранжевого" уровня эпидемиологической опасности установить на административных территориях дополнительные ограничения", – сказал первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик.

В частности, на Львовщине предлагают ввести запрет на:

1) прием посетителей в барах, ресторанах, кафе (кроме доставки, продажи товаров на вынос и работы учреждений питания в аэропортах);

2) прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

3) прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

4) прием посетителей в учреждениях, занимающихся торговым и бытовым обслуживанием населения, кроме:

точек, торгующих товарами на площадях, не менее 60% которых предназначено для реализации продуктов питания, горючего, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и бытовой химии, средств связи, печатных средств массовой информации, ветеринарных препаратов, кормов, семян, средств защиты растений (без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленным в ассортименте таких магазинов);

деятельности с осуществлением адресной доставки заказов;

деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности операторов почтовой связи, медицинской и ветеринарной практики, деятельности АЗС (без зон питания), деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспорта, компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;

деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг при условии предварительной записи.

5) прием посетителей учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий, кроме автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников;

6) прием в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах (кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров);

7) проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий;

8) работа заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;

9) деятельность непродовольственных рынков.

Как сообщал OBOZREVATEL, строгие карантинные ограничения в ночь с 19 на 20 марта также начнут действовать в Киеве. Они продлятся три недели – до 9 апреля.

Ранее об усилении противоэпидемических мероприятий объявил и мэр Львова Андрей Садовый. Он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в городе ныне самая сложная с начала пандемии.