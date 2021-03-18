Ситуация с коронавирусом в Украине сейчас намного хуже, чем осенью, – волонтер

Ситуация с распространением коронавируса в Украине сейчас намного хуже, чем осенью 2020 года. Например, в Киевской области уже некуда класть больных.

Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявила волонтер, глава благотворительного фонда "Свои" Леся Литвинова, которая помогает пациентам с COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ситуация намного хуже. Это при том, что мы многому научились и ко многому подготовились, но этого недостаточно. Я не знаю, что дает официальная статистика, но в Киевской области сегодня людей невозможно было госпитализировать – не было мест. По состоянию на вечер, мы узнавали через свои связи в Минздраве о наличии свободных мест, нам сказали только о двух в Киеве. Переполнены больницы по всей области. Если в Киеве и есть где-то свободные койки, то они очень быстро закончатся", – отметила Литвинова.

При этом она подчеркнула, что в некоторых больницах койки есть, но они без кислорода или же в коридоре.

Литвинова привела в пример одной из районных больниц, где врач под свою ответственность кладет людей вместо реанимации в коридоре, чтобы хоть как-то спасти их.

"Когда звонит врач-реаниматолог из районной больницы и просит дать хоть что-нибудь… у него люди в коридоре лежат, это страшно", – подчеркнула волонтер.

Отметим, что ранее ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская заявила о необходимости срочно вводить жесткий карантин по всей стране. Такие меры поддержали и другие эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полночь 20 марта в Киеве вводится локдаун, который будет действовать до 9 апреля.