В трех регионах Украины обнаружили более тысячи больных COVID-19: статистика по областям

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Коронавирусная болезнь

За минувшие сутки, 17 марта, в городе Киев, Житомирской и Львовской областях коронавирусом заболели более тысячи человек.

Много зараженных также обнаружили в Одесской и Хмельницкой областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook.

Больше всего человек заболели в:

  • городе Киев – 1092

  • Житомирской области – 1 398

  • Львовской области – 1092

  • Одесской области – 997

  • Хмельницкой области – 800

Распространение коронавируса в Украине.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 17 марта коронавирусом заболело рекордное количество украинцев за сутки с начала 2021 года. Министерство здравоохранения опубликовало подробные данные по областям.

УкраинаКоронавирусМинистерство здравоохраненияМаксим Степанов