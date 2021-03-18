В трех регионах Украины обнаружили более тысячи больных COVID-19: статистика по областям
За минувшие сутки, 17 марта, в городе Киев, Житомирской и Львовской областях коронавирусом заболели более тысячи человек.
Много зараженных также обнаружили в Одесской и Хмельницкой областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook.Больше всего человек заболели в:
городе Киев – 1092
Житомирской области – 1 398
Львовской области – 1092
Одесской области – 997
Хмельницкой области – 800
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 17 марта коронавирусом заболело рекордное количество украинцев за сутки с начала 2021 года. Министерство здравоохранения опубликовало подробные данные по областям.