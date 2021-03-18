Коронавирусом заболело рекордное количество украинцев за сутки

По состоянию на утро четверга, 18 марта, в Украине официально подтверждено 1 504 076 случаев коронавирусной инфекции. Из них 15 053 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала 2021 года.

От COVID-19 в стране умерли уже 29 253 человека (+267 за сутки), а 1 244 190 пациентов (+6 514 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в правительстве не исключили реальной возможности усилить карантин на всей территории Украины из-за ситуации с COVID-19, в частности, ввести даже локдаун.