В Украину на Рош ха-Шана пустят только вакцинированных хасидов – МВД

Главными условиями приезда в Умань хасидов на празднование еврейского Нового года являются стабилизация эпидемиологической ситуации и вакцинация приезжих.

Об этом во время телефонного разговора 18 марта договорились главы министерств внутренних дел Украины и Израиля Арсен Аваков и Арие Дери. Также стороны обсудили возможную организацию приезда украинских паломников, сообщается в Telegram-канале украинского ведомства.

Глава МВД Украины подчеркнул, что правоохранители готовы обеспечить безопасность паломников из Израиля.

"Никаких препятствий нет, если у прибывших туристов будут подтверждающие документы о вакцинации от COVID-19", – отметил Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились о создании рабочей группы, которая займется вопросом паломничества в Умань.

Напомним, что в 2020 году тысячи хасидов пытались попасть в Украину, несмотря на введенные ограничения из-за пандемии. Тогда отношения между странами оказались натянутыми.