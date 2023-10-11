У Фьюри назвали боксера, который нокаутирует Усика за одну минуту

Китайский супертяж Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) сможет буквально за одну минут нокаутировать украинского объединенного чемпиона Александра Усика (21-0, 14 КО). Наш соотечественник сможет быстро передвигаться по рингу, однако просто не выстоит под силой удара 40-летнего представителя Поднебесной.

Уверенность в это в интервью YouTube-каналу Seconds Out выразил отец чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) Джон, пишет портал Boxing Social. При этом он назвал своего сына боксером из другой лиги, с которым якобы не справится никто.

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"В хороше форме Чжан доставит проблемы всем остальным в супертяжелом дивизионе, кроме Тайсона – тот из другой лиги. Чжан нокаутирует Усика, который слишком мал. Дайте Чжану минуту подраться с Усиком, и он нокаутирует его. Усик, возможно, сможет уклоняться и двигаться, наносить удары и наносить джебы, чтобы набрать очки. Но его нужно только поймать, потому что он уже показал, что не может выступать в тяжелом весе. Если Чжан попадет – тушите свет", – сказал Фьюри-старший.

Отметим, что в своем последнем поединке Чжан нокаутировал в матче-реванше британца Джо Джойса (15-2, 14 KO). 28 октября Фьюри проведет поединок против экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну, для которого это будет дебют в боксе.

После этого Тайсон должен подраться с Усиком за все пояса дивизиона. 29 сентября он подписал соглашение на супербой с украинцем. Экс-тренер Александра Сергей Ватаманюк призвал серьезно относиться к Фьюри.

Промоутер Боб Арум назвал обязательное условие проведение поединка. СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе.

Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Промоутер Фьюри Боб Арум заявил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму.

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч рассказал, что будет происходить в поединке Усика и "жирного Фьюри". Сам украинец впервые отреагировал на объявление боя. Также стало известно, что поединку Александра и Тайсона угрожает суд.

О поединке высказался и бывший соперник нашего чемпиона Майрис Бриедис. Экс-чемпион из РФ Дмитрий Кудряшов указал на то, что будет делать Усик в противостоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация бокса (IBF) выдвинула свое требование по проведению боев Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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