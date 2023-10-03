'Будет вязать': экс-чемпион мира предсказал, чем закончится бой Усика и 'жирного Фьюри'

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч выразил уверенность в том, что Александру Усику (21-0, 14 КО) будет трудно победить Тайсона Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте. Основным преимуществом Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, экс-боксер назвал физические данные британца.

Об этом Фроч заявил в интервью порталу bestgamblingsites.com. При этом он добавил, что Фьюри может жестоко поплатиться, если выйдет на поединок несобранным и будет вести себя в ринге несерьезно. В таком случае Усик очень легко перебоксирует оппонента за счет своей работы ног.

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"Фьюри набирает вес между боями. У него много жира на животе и если Фьюри не будет бить на полную мощность, а Усик покажет лучший результат в карьере, то украинец выиграет и выиграет с запасом. Но я думаю, что оба будут настроены максимально серьезно – и хороший Фьюри победит хорошего Усика в очень близком бою. Я думаю, Фьюри сведет на нет его работу и будет вязать Усика. Не уверен, что бой завершится досрочно. Я просто думаю, что размер Фьюри будет проблемой. Не думаю, что Усик сможет противостоять Фьюри с его ростом 2,06 метра", – сказал Фроч.

Напомним, 29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира. СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе.

Кроме того, стало известно, запланирован ли реванш между украинцем и британцем. Также промоутер Боб Арум назвал гонорар Фьюри за ближайшие поединки.

Ранее бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи выразил уверенность в том, что Тайсон уклонится от боя. А бывший чемпион Европейского боксерского союза (EBU) Спенсер Оливер предрек Усику поражение в поединке против Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики начали массово желать Александру Усику поражения от Тайсона Фьюри. Свой прогноз боя украинца и британца дал легендарный Майк Тайсон.

О поединке высказался и бывший соперник нашего чемпиона Майрис Бриедис. Экс-чемпион из РФ Дмитрий Кудряшов указал на то, что будет делать Усик в противостоянии.

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