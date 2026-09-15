Призывы Дональда Трампа к украинцам прекратить удары по российским НПЗ, честно говоря, больше напоминают предвыборную риторику. Цена на дизель в США достигла рекордных 6 долларов за галлон, и в этом должен быть кто-то виноват. И, само собой, это не последствия незавершённых дел в Иране и Йемене.

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Факт, однако, в том, что экспорт дизеля и нефти из РФ никогда не имел существенного значения для внутреннего рынка США. Но виноваты будут "жадные" американские нефтяники и Киев, который героически сражается в условиях дефицита оружия, порожденного все той же войной на Ближнем Востоке.

В то же время неназванный европейский чиновник заявил изданию Politico, что, если Вашингтон хочет, чтобы Киев прекратил удары по российским НПЗ, он должен добиться от Москвы прекращения ударов по украинской энергосистеме: "Энергетическое перемирие должно быть взаимным. Путин не уважает эту американскую администрацию. Именно поэтому перемирие до сих пор не началось".

Эта позиция куда более рациональна. Но в Кремле продолжают манипулировать, заявляя, что "приветствуют" мирные призывы США. Что, пожалуй, служит хорошей иллюстрацией к выводу европейцев: на самом деле там не уважают американскую администрацию, как бы вкусно ни кормили ее эмиссаров в московских ресторанах. Там пытаются воспользоваться этой администрацией.