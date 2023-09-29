Усик – Фьюри: СМИ обнародовали дату боя, боксеры подписали контракт

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) и украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Вечер бокса точно состоится в Саудовской Аравии нынешней зимой.

Об этом информирует ESPN. Шоу пройдет 23 декабря или в январе будущего года. При этом следует учитывать тот факт, что Фьюри предстоит поединок против бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну, который намечен на 28 октября. Бой украинца и британца станет первым в истории дивизиона, когда на кону будут стоять все четыре чемпионских пояса.

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Ранее Фьюри сделал кардинально новое заявление о бое с Усиком. До этого инсайдер Майк Коппингер заявил, что промоутеры оптимистично оценивают шансы организовать бой украинца и британца.

Кроме того, Фьюри назвал Усика мошенником после его победы над Дюбуа. Цыганский Король также высмеял украинца, который "катался по рингу" после удара в пятом раунде боя 26 августа.

Промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен назвал ориентировочные сроки проведения боя Цыганского Короля с Усиком. В свою очередь, тренер Усика Сергей Лапин высмеял Тайсона и его команду.

Еще один представитель Фьюри Боб Арум сделал резкое и категоричное заявление о бое его клиента с Александром. А бывший чемпион Европейского боксерского союза (EBU) Спенсер Оливер предрек украинцу поражение в бою.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирный боксерский совет (WBC) сделал категоричное заявление по поводу боя Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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