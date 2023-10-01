Майк Тайсон рассказал, чем закончится бой Усик – Фьюри, дав однозначный прогноз

Легендарный американский боксер Майк Тайсон считает, что чемпион WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) является абсолютным фаворитом в бою против обладателя титулов WBA, WBO, IBF Александра Усика (21-0, 14 КО). По мнению Тайсона, у украинца нет шансов победить британского супертяжа.

"Фьюри победит. Усик не сможет долго от него бегать. Тайсон его измотает. Он будет клинчевать и измотает его, а затем начнет его бить. Усик не сможет выиграть все титулы. Я большой поклонник украинца, но у него не получится победить Тайсона, наматывая круги по рингу. Ему в конечном итоге придется драться". , – цитирует Железного Майка DAZN.

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29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира.

Ранее Фьюри сделал кардинально новое заявление о бое с Усиком. До этого инсайдер Майк Коппингер заявил, что промоутеры оптимистично оценивают шансы организовать бой украинца и британца.

Кроме того, Фьюри назвал Усика мошенником после его победы над Дюбуа. Цыганский Король также высмеял украинца, который "катался по рингу" после удара в пятом раунде боя 26 августа.

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