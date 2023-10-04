Стало известно обязательное условие боя Усик – Фьюри

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что поединок между чемпионом WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) состоится зимой и это обязательно случится перед Рамаданом (10 марта).

"Дата зависит в первую очередь от состояния Фьюри после боя с Нганну. Если у Тайсона не будет проблем с руками, рассечений и так далее, то это будет скорее раньше, чем позже", - цитирует Арума Boxingscene.

Арум уточнил, что он не восторге от таких сроков, но не имеет особого влияния что-либо изменить.

Видео дня

"Наша сделка с саудитами заключается в том, что они прислушиваются к нашим советам, но вкладывают деньги. И если они вкладывают деньги, они имеют право назвать дату, время и все остальное. Можно ли было подождать с объявлением Усика до боя с Нганну? Конечно. Но опять же, они вкладывают деньги", - подытожил Арум.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 сентября Усик и Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира. СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе.

Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Железный Майк также придерживается мысли, что Фьюри одолеет Усика.

Промоутер Фьюри Боб Арум заявил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму.

Ранее Фьюри сделал кардинально новое заявление о бое с Усиком. До этого инсайдер Майк Коппингер заявил, что промоутеры оптимистично оценивают шансы организовать бой украинца и британца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!