Бриедис сказал, что случится в бою Усик – Фьюри

Двукратный экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис (28-2, 20 KO) делает ставку на обладателя пояса WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) в поединке против владельца титулов WBA, WBO, IBF Александра Усика (21-0, 14 КО). По мнению 38-летнего латвийца, Цыганский король (прозвище Фьюри) вынесет украинского супертяжа во второй половине боя.

Бриедис предполагает, что Тайсон будет драться примерно в том же стиле, что и со Стивом Каннингемом.

Для справки: Каннингем в 2013 году дрался с Фьюри, отправил того в нокдаун, но в итоге проиграл нокаутом в 7-м раунде.

"Мне кажется, что первые шесть раундов будут очень близкими, а затем Фьюри доберется до головы Усика и вынесет его. Это мой прогноз. Я считаю, что в этом бою размер имеет значение", - сказал Бриедис в интервью YouTube-каналу Boxing UK, перевод которого приводит fightnews.

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Ранее свой прогноз на суперфайт года озвучил и легендарный Майк Тайсон. Железный Майк также придерживается мысли, что Фьюри одолеет Усика.

29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира.

Ранее Фьюри сделал кардинально новое заявление о бое с Усиком. До этого инсайдер Майк Коппингер заявил, что промоутеры оптимистично оценивают шансы организовать бой украинца и британца.

Кроме того, Фьюри назвал Усика мошенником после его победы над Дюбуа. Цыганский Король также высмеял украинца, который "катался по рингу" после удара в пятом раунде боя 26 августа.

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