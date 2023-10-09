'Ничего не делает, гуляет': экс-тренер Усика высказался против насмешек над Фьюри

Вице-президент Федерации бокса Украины Сергей Ватаманюк призвал серьезно относиться к чемпиону супертяжелого веса Тайсону Фьюри (33-0-1, 24 КО). Бывший тренер Александра Усика (21-0, 14 КО) отметил, что поединок проти Фрэнсиса Нганну не является обычным шоу, а Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, не будет валять дурака в ринге.

Об этом Ватаманюк заявил в интервью проекту LuckyPunch. Он отметил, что пренебрежительные высказывания Фьюри об Усике не должны вводить в заблуждение, так как на самом деле британский чемпион будет серьезно готовиться к противостоянию с нашим соотечественником.

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"Я не считаю, что любой боксерский поединок, даже выставочный, это просто шоу. Во-первых, и Фьюри и Нганну – большие ребята, тяжелые. Они оба являются чемпионами по своим видам спорта. Потому это точно не просто шоу. Также нельзя забывать, что есть такой момент, как травма или рассечение. Будем надеяться, что их никто не получит, но этот фактор отвергать нельзя. Также нельзя отменять боксерские навыки, ведь супертяжи, как известно, бьют очень мощно. Что касается того, скажется ли этот поединок на подготовке Фьюри к бою с Усиком, то я этого не знаю, ведь Тайсон – такой интересный персонаж, который на картинке для всех показывает, что он ничего не делает, гуляет, а действительно тяжело работает в зале", – сказал Ватаманюк.

Ранее стали известны подробности контракта между Усиком и Фьюри, которые 29 сентября подписали соглашение на супербой. Промоутер Боб Арум назвал обязательное условие проведение поединка. СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе.

Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Промоутер Фьюри Боб Арум заявил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму, и назвал обязательное условие для проведения поединка.

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч рассказал, что будет происходить в поединке Усика и "жирного Фьюри". Сам украинец впервые отреагировал на объявление боя. Также стало известно, что поединку Александра и Тайсона угрожает суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики начали массово желать Александру Усику поражения от Тайсона Фьюри. Свой прогноз боя украинца и британца дал легендарный Майк Тайсон.

О поединке высказался и бывший соперник нашего чемпиона Майрис Бриедис. Экс-чемпион из РФ Дмитрий Кудряшов указал на то, что будет делать Усик в противостоянии.

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