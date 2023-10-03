Может отменить суд. С боем Усик – Фьюри возник неожиданный поворот

Ниссе Зауэрланд - промоутер хорватского супертяжеловеса Филипа Хрговича заявил, что изучает возможность в судебном порядке отменить бой Усика с Фьюри и назначить поединок украинца против его подопечного. 31-летний уроженец Загреба является обязательным претендентом на пояс Усика по линии Международной боксерской федерации (IBF).

"Мы консультируемся по поводу юридического процесса, потому что после боя с Чжаном в августе прошлого года мы просто ждали обязательной защиты титула. Нас практически вынудили сразиться с Демси Маккином, чтобы сохранить свой рейтинг и сохранить свою позицию обязательным претендентом. Я понимаю, что все хотят увидеть этот бой [Фьюри-Усик]", – цитирует Зауэрланда Boxing-Social.

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Промоутер считает, что Филип имеет полное право требовать свой чемпионский поединок.

Кто бы что не говорил про Хрговича - "он этого не заслуживает" – у него есть этот статус. Вы снова хотите заставить парня ждать полтора года? У него потеря заработка, на пике карьеры, это просто аморально", – отметил Зауэрланд.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 сентября чемпион WBA, WBO, IBF Александр Усик (21-0, 14 КО) и бладателя пояса WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира. СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе.

Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Железный Майк также придерживается мысли, что Фьюри одолеет Усика.

Промоутер Фьюри Боб Арум заявил, что его подопечных за битву с украинцем получит 9-значную сумму.

Ранее Фьюри сделал кардинально новое заявление о бое с Усиком. До этого инсайдер Майк Коппингер заявил, что промоутеры оптимистично оценивают шансы организовать бой украинца и британца.

Кроме того, Фьюри назвал Усика мошенником после его победы над Дюбуа. Цыганский Король также высмеял украинца, который "катался по рингу" после удара в пятом раунде боя 26 августа.

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