Блог | Китай незаметно заходит в самую опасную геополитическую игру Ближнего Востока
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Часто можно услышать, что Китай сильно страдает от кризиса в Ормузе и Мандебе.
Негативное влияние на Китай, безусловно есть: его стратзапас нефти сокращается.
Но тут как на мир-системной войне: главное не профит, а максимизация убытков у соперника.
В США бензин уже стоит 6 долларов за галлон, а еще весной он продавался за 3,5 дол.
И такая ценовая динамика наблюдается на фоне самодостаточности США по нефти и газу.
Но рыночная экономика не может сохранить нейтральность к глобальным ценовым перетокам.
Техас должен заработать.
Но вернемся к Китаю. Хуситы получат доступ к китайским спутниковым услугам.Запрос сформирован через посольство Ирана в Маскате (Оман).
Снимки Мандеба с космоса предоставляет китайская компания Chang Guang Satellite Technology при посредничестве офиса военного атташе Ирана в Китае.Речь не просто о снимках, а о разведанных, позволяющих отслеживать трафик судов в Красном море и в Африканском Роге.
Так хуситы сепарируют суда Саудовской Аравии.
Понятно, что китайская компания без санкции официального Пекина не стала бы лезть в такую историю.
Кстати, с прибылью у Китая пока все ок: экспорт, не смотря на торговую войну с США растет, чистое торговое сальдо по торговле более 100 млрд дол в месяц.
В ближайшее время разгорится битва за казахстанскую нефть – Китай попробует ее развернуть в свою сторону.
Мир-системная война на Ближнем Востоке – это еще и война за влияние на Саудовскую Аравию.