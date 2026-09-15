Часто можно услышать, что Китай сильно страдает от кризиса в Ормузе и Мандебе.

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Негативное влияние на Китай, безусловно есть: его стратзапас нефти сокращается.

Но тут как на мир-системной войне: главное не профит, а максимизация убытков у соперника.

В США бензин уже стоит 6 долларов за галлон, а еще весной он продавался за 3,5 дол.

И такая ценовая динамика наблюдается на фоне самодостаточности США по нефти и газу.

Но рыночная экономика не может сохранить нейтральность к глобальным ценовым перетокам.

Техас должен заработать.

Но вернемся к Китаю. Хуситы получат доступ к китайским спутниковым услугам.Запрос сформирован через посольство Ирана в Маскате (Оман).

Снимки Мандеба с космоса предоставляет китайская компания Chang Guang Satellite Technology при посредничестве офиса военного атташе Ирана в Китае.Речь не просто о снимках, а о разведанных, позволяющих отслеживать трафик судов в Красном море и в Африканском Роге.

Главные истории дня

Так хуситы сепарируют суда Саудовской Аравии.

Понятно, что китайская компания без санкции официального Пекина не стала бы лезть в такую историю.

Кстати, с прибылью у Китая пока все ок: экспорт, не смотря на торговую войну с США растет, чистое торговое сальдо по торговле более 100 млрд дол в месяц.

В ближайшее время разгорится битва за казахстанскую нефть – Китай попробует ее развернуть в свою сторону.

Мир-системная война на Ближнем Востоке – это еще и война за влияние на Саудовскую Аравию.