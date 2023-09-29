Официально: Усик подерется с Фьюри в историческом бою

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) и украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Грандиозный вечер бокса примет стадион Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Об этом сообщает промоутерская компания Queensberry Promotions на своем официальном сайте. О дате первого в истории боя за звание абсолютного чемпиона миру по версии сразу четырех главных боксерских организаций будет объявлено позднее. По данным СМИ, это произойдет перед новым годом или в январе-2024. При этом следует учитывать тот факт, что Фьюри предстоит поединок против бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну, который намечен на 28 октября.

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Промоутер украинского объединенного чемпиона Александр Красюк эмоциональное отреагировал на долгожданное объявление супербоя. "Я не могу поверить, что это происходит, но это так. Трудно выразить мое восхищение тем, что я стал частью крупнейшего боя века в супертяжелом весе. Благодарность его превосходительству Турки аль-Шейху за то, что это произошло, уважение Тайсону за его мужество и благодарность Господу за все, что он нам дает", – сказал наш соотечественник.

Напомним, Фьюри владеет поясом Всемирного боксерского совета (WBC), а в коллекции Усика титулы чемпиона по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной федерации бокса (IBF).

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион Европейского боксерского союза (EBU) Спенсер Оливер предрек Александр Усику поражение в бою с Тайсоном Фьюри.

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