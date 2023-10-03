'Следующий': Усик впервые отреагировал на объявление боя с Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) впервые прервал молчание после объявления боя с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира. Наш соотечественник назвал предстоящий исторический поединок за четыре пояса дивизиона очередным своим танцем.

Соответствующий ролик Усик разместил на своей странице в социально сети Instagram. 35-летний уроженец Симферополя показал отрывок документального фильма о бое против Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО), благодаря победе в котором он защитил свои титулы и вышел на противостояние с Фьюри.

Видео дня

"Моя подготовка проходит очень хорошо. Мы играем в футбол. Мы танцуем", – сказал Усик на видео, которое он подписал словами "Никогда не останавливаюсь. Жду следующий танец" и сопроводил хэштегом #UsykFury.

Напомним, 29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира. СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе.

Кроме того, стало известно, запланирован ли реванш между украинцем и британцем. Также промоутер Боб Арум назвал гонорар Фьюри за ближайшие поединки.

Ранее бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи выразил уверенность в том, что Тайсон уклонится от боя. А бывший чемпион Европейского боксерского союза (EBU) Спенсер Оливер предрек Усику поражение в поединке против Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики начали массово желать Александру Усику поражения от Тайсона Фьюри. Свой прогноз боя украинца и британца дал легендарный Майк Тайсон.

О поединке высказался и бывший соперник нашего чемпиона Майрис Бриедис. Экс-чемпион из РФ Дмитрий Кудряшов указал на то, что будет делать Усик в противостоянии.

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