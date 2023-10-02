Усик – Фьюри: назван впечатляющий гонорар Тайсона

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) заработает до 200 миллионов евро за поединки против Фрэнсиса Нганну и Александра Усика (21-0, 14 КО). Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, получит самый большой гонорар в карьере.

Об этом в интервью Boxing News заявил промоутер Фьюри Боб Арум. При этом он не уточнил, сколько боев с Усиком проведет Фьюри, однако с учетом того, что британец и украинец должны встретиться зимой, то это подтверждает слова Эдди Хирна об опции реванша в контракте между боксерами.

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"Когда у вас будут лежать деньги на столе, организовать бой несложно. Сделка оформлена так, что каждый из парней не обеспокоен тем, сколько заработает соперник. Они заработают гонорары, которых никогда до этого не видели. Они оба довольны. Я не говорил, что Фьюри заработает за этот бой 100 миллионов долларов. Я говорил, что мы пытаемся сделать все для этого. Я верю, что к концу июня Тайсон заработает чек в размере 200 млн. Реванш? Я не знаю, я не вкладываю в этот бой свои деньги", – сказал Арум.

Напомним, 29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира. СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе.

Ранее бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи выразил уверенность в том, что Тайсон уклонится от боя. А бывший чемпион Европейского боксерского союза (EBU) Спенсер Оливер предрек Усику поражение в поединке против Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики начали массово желать Александру Усику поражения от Тайсона Фьюри. Свой прогноз боя украинца и британца дал легендарный Майк Тайсон. О поединке высказался и бывший соперник нашего чемпиона Майрис Бриедис.

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